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Україна викупила права на трансляцію Олімпіади-2020

Сьогодні 17:11 847 0
Беленюк розповів про підготовку України до Олімпіади
Україна викупила права на трансляцію Олімпіади-2020

Джерело - Чемпіон.

Україна вже придбала права на трансляцію Олімпійських ігор 2020-го року у Токіо.

Про це він повідомив чемпіон світу з греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк у facebook.

"Сьогодні мав можливість поговорити з президентом Зеленським з приводу підготовки до Олімпійських ігор в Токіо. Україна вже викупила права на трансляцію Олімпіади, і через кілька днів буде проведено тендер між телеканалами, які будуть мати можливість транслювати змагання", - розповів Беленюк.

Олімпійські ігри-2020 відбудуться з 24 липня по 9 серпня у Токіо.

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