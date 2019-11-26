МОК повинен підтримати чистий спорт, а не Росію - віце-президент WADA

Лінда Геллеланд прокоментувала покарання для Росії

Росію мають відсторонити від всіх змагань через справу про фальсифікацію даних московської лабораторії.

Про це розповіла віце-президент Всесвітнього антидопінгового агентства Лінда Геллеланд.

"Пропоновані покарання суворі, але за масштабні допінгові порушення вони і повинні бути такими. У WADA немає іншого вибору, окрім підтримки відсторонення. Цього разу МОК повинен підтримати чистий спорт, а не Росію", - відзначила Геллеланд.

Forslaget til straff er strengt, men det må være strenge konsekvenser for omfattende dopingjuks. WADA har ikke noen annet valg enn å støtte utestengelse. Det betyr at IOC må støtte den rene idretten, fremfor Russland denne gang.https://t.co/xfHKvCsxq6 — Linda H. Helleland (@Lindacath) November 26, 2019

Нагадаємо, у Росії визнали факт підтримки допінгу на державному рівні.

Також, комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.