Російського олімпійського чемпіона дискваліфікували через пропуск допінг-тестів

Російський спортсмен не виступить на Олімпіаді у Токіо

Антидопінгова панель Міжнародної федерації плавання (FINA) відсторонила на 18 місяців від змагань російського олімпійського чемпіона 2012 року зі стрибків у воду Іллю Захарова.

Про це розповів президент Російської федерації стрибків у воду Олексій Власенко.

Спортсмен відсторонений до травня 2021 року, тобто не зможе взяти участь в літній Олімпіаді 2020 року в Токіо.

Захаров не буде оскаржувати рішення у Спортивному арбітражному суді і завершить кар'єру.

Нагадаємо, Комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА.