 Російського олімпійського чемпіона дискваліфікували через пропуск допінг-тестів | Плавання | Champion.com.ua
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Російського олімпійського чемпіона дискваліфікували через пропуск допінг-тестів

Сьогодні 10:17 496 0
Російський спортсмен не виступить на Олімпіаді у Токіо
Російського олімпійського чемпіона дискваліфікували через пропуск допінг-тестів
#Захаров

Джерело - meduza.io.

Антидопінгова панель Міжнародної федерації плавання (FINA) відсторонила на 18 місяців від змагань російського олімпійського чемпіона 2012 року зі стрибків у воду Іллю Захарова.

Про це розповів президент Російської федерації стрибків у воду Олексій Власенко.

Спортсмен відсторонений до травня 2021 року, тобто не зможе взяти участь в літній Олімпіаді 2020 року в Токіо.

Захаров не буде оскаржувати рішення у Спортивному арбітражному суді і завершить кар'єру.

Нагадаємо, Комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА. 

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