Російського олімпійського чемпіона дискваліфікували через пропуск допінг-тестів

Джерело - meduza.io.
Антидопінгова панель Міжнародної федерації плавання (FINA) відсторонила на 18 місяців від змагань російського олімпійського чемпіона 2012 року зі стрибків у воду Іллю Захарова.
Про це розповів президент Російської федерації стрибків у воду Олексій Власенко.
Спортсмен відсторонений до травня 2021 року, тобто не зможе взяти участь в літній Олімпіаді 2020 року в Токіо.
Захаров не буде оскаржувати рішення у Спортивному арбітражному суді і завершить кар'єру.
Нагадаємо, Комітет WADA рекомендує відсторонити Росію від всіх змагань на 4 роки.
Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА.