Росія може виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором

Без використання національної атрибутики, в тому числі і гімну країни

Збірна Росії може поїхати на літні Олімпійські ігри - 2020 на Токіо під нейтральним прапором.

Про це повідомляє The New York Times.

Комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (CRC WADA) рекомендував усунути на чотири роки збірну Росії від участі в міжнародних змагань.

На Олімпіаді в Токіо росіяни зможуть виступати тільки під нейтральним прапором, без використання національної атрибутики, в тому числі і гімну країни.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА.

Нагадаємо, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.