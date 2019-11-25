 Росія може виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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Росія може виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором

Вчора 23:26 180 0
Без використання національної атрибутики, в тому числі і гімну країни
Росія може виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором
#Росія, #Олімпійські Ігри

Джерело - gazeta.ru.

Збірна Росії може поїхати на літні Олімпійські ігри - 2020 на Токіо під нейтральним прапором.

Про це повідомляє The New York Times.

Комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (CRC WADA) рекомендував усунути на чотири роки збірну Росії від участі в міжнародних змагань.

На Олімпіаді в Токіо росіяни зможуть виступати тільки під нейтральним прапором, без використання національної атрибутики, в тому числі і гімну країни.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА. 

Нагадаємо, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.

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