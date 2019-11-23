Продексім перемогою завершив виступ в елітному раунді Ліги чемпіонів

Наприкінці матчу херсонці вирвали перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру елітного раунду Ліги чемпіонів херсонський Продексім святкував перемогу над чеською Спартою.

По при перемогу українці до фіналу змагань не вийшли. Херсонський клуб зайняв друге місце в турнірній таблиці.

Ліга чемпіонів. Елітний раунд.

Група D

3 тур, 23 листопада

Спарта – Продексім 2:5 (2:2)

Голи: 0:1 - 1 Волянюк, 1:1 - 2 Драговські, 1:2 - 6 Шотурма, 2:2 - 19 Ріцк, 2:3 - 37 Волянюк, 2:4 - 38 Зварич, 2:5 - 39 Зварич

Раніше, Продексім програв Барселоні.

Нагадаємо, Продексім стартував з перемоги в елітному раунді Ліги чемпіонів.