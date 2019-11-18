Українець очолив залік бомбардирів Ліги чемпіонів

Остроушко в восьми матчах Ліги чемпіонів закинув 53 м'ячі

Джерело - Чемпіон.

Українець Владислав Остроушко повернув собі статус кращого снайпера Ліги чемпіонів після шести голів у переможному матчі свого Єврофарма проти Севегофа (32:31).

Про це повідомляє Федерація гандболу України в Facebook.

Всього на рахунку Остроушко в восьми матчах Ліги чемпіонів 53 м'ячі. Висока результативність українця не допомагає його команді стабільно набирати очки – з двома перемогами македонці далекі від боротьби за вихід з групи.

Остроушко виступає в Єврофармі з 2017 року.

Раніше, Мотор програв Вардару у 7 турі SEHA-Ліги.

Нагадаємо, Мотор звільнив головного тренера після прикрої поразки у Лізі чемпіонів.