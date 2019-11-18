Мотор на виїзді програв Монпельє у Лізі чемпіонів

Мотор зазнав сьомої поразки на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Український гандбольний клуб Мотор програв французькій команді Монпельє у рамках групового етапу розіграшу Ліги Чемпіонів.

Українці програють із рахунком 30-34. Найкращими у складі нашої команди стали Сорока (6) та Бабичев (4).

Ця поразка стала для нашої команди вже сьомою на турнірі.

Наступний матч Мотор зіграє 20 листопада проти німецького Кіля.

Ліга Чемпіонів.

Груповий етап

8 тур, 17 листопада

Монпельє – Мотор 34:29 (16:15)

Раніше, Мотор програв Вардару у 7 турі SEHA-Ліги.

Нагадаємо, Мотор звільнив головного тренера після прикрої поразки у Лізі чемпіонів.