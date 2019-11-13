 П'ятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор загинув у ДТП | Велоспорт | Champion.com.ua
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П'ятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор загинув у ДТП

Вчора 23:23 400 0
Модру збив автомобіль, коли він їхав на велосипеді
П'ятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор загинув у ДТП
#Модра, #ДТП

Джерело - espreso.tv.

У Австралії у ДТП загинув п’ятиразовий паралімпійський чемпіон із велоспорту Кіран Модра.

Про це повідомляє Reuters.

П'ятиразового чемпіона Паралімпіади з велоспорту та дворазового призера Ігор-1992 з плавання Кірана Модру збив автомобіль, коли він їхав на велосипеді. Трагедія сталася на півдні Австралії.

"Ми засмучені звісткою про смерть нашого друга і помічника Кірана Модри. Він загинув в результаті ДТП в середу. Наші співчуття його дружині Керрі і всієї сім'ї Модри в цей важкий час", - йдеться у повідомленні товариства сліпих Австралії.

На восьми Паралімпійських іграх з 1988 до 2016 року Кіран Модра завоював 5 золотих і 5 бронзових медалей. Крім того, він сім разів ставав чемпіоном світу в паравелоспорту на треку. У 2014 році він здобув дві срібні нагороди на Іграх Співдружності.

Кірану Модрі було 47 років.

Раніше, помер восьмиразовий призер Тур де Франс.

Нагадаємо, американська гімнастка загинула на тренуванні.

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