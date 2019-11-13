П'ятиразовий чемпіон Паралімпійських ігор загинув у ДТП

Джерело - espreso.tv.
У Австралії у ДТП загинув п’ятиразовий паралімпійський чемпіон із велоспорту Кіран Модра.
Про це повідомляє Reuters.
П'ятиразового чемпіона Паралімпіади з велоспорту та дворазового призера Ігор-1992 з плавання Кірана Модру збив автомобіль, коли він їхав на велосипеді. Трагедія сталася на півдні Австралії.
"Ми засмучені звісткою про смерть нашого друга і помічника Кірана Модри. Він загинув в результаті ДТП в середу. Наші співчуття його дружині Керрі і всієї сім'ї Модри в цей важкий час", - йдеться у повідомленні товариства сліпих Австралії.
На восьми Паралімпійських іграх з 1988 до 2016 року Кіран Модра завоював 5 золотих і 5 бронзових медалей. Крім того, він сім разів ставав чемпіоном світу в паравелоспорту на треку. У 2014 році він здобув дві срібні нагороди на Іграх Співдружності.
Кірану Модрі було 47 років.
Раніше, помер восьмиразовий призер Тур де Франс.
Нагадаємо, американська гімнастка загинула на тренуванні.