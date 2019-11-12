Українець здобув медаль Європейських ігор після того, як білорус попався на допінгу

Борець отримав бронзову медаль

Український борець греко-римського стилю Микола Кучмій отримав бронзу Європейських ігор-2019 в Мінську.

Про це повідомляє Insidethegames.

Кучмій поступився Кирилу Грищенко в чвертьфіналі турніру у вазі 130 кг в Мінську, але пізніше білорус, який завоював золото домашніх Європейських ігор, попався на допінгу.

У підсумку, срібний призер змагань в Мінську грузин Якоб Каджая отримав золото, володар бронзи росіянин Сергій Семенов - срібло, а українець, який поступився Семенову в сутичці за третє місце, - бронзу.

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