Терлюга: Поїхати на змагання до Москви для мене було дуже важливо

Перемога на турнірі у Москві залишила українській каратистці Анжеліці Терлюгі хороші шанси на олімпійську ліцензію.

Про це спортсменка заявила в інтерв'ю для XSport.

"Поїхати на змагання до Москви для мене було дуже важливо. Просто кожен турнір Прем'єр-ліги дає 1000 балів. У півфіналі мені вдалося перемогти іранку. Якби мене там не було, на цьому турнірі, і ця іранка вийшла б у фінал замість мене, то мене в олімпійському рейтингу не було б - була б вона.

Але я виграла турнір, заробила свої бали і йду на першому місці в рейтингу своєї категорії і на другому в олімпійському рейтингу (оскільки у нас суміщені категорії). Так що, якщо я буду продовжувати в тому ж дусі, то у мене дійсно хороші шанси на олімпійську ліцензію. Зараз мені нема на що скаржитися, у мене позиції дуже хороші", - зазначила Терлюга.