Мотор звільнив головного тренера після прикрої поразки у Лізі чемпіонів

Степанець звільнений з посади

Чемпіон України Мотор звільнив свого головного тренера Миколу Степанця.

Про це повідомляє XSPORT.

Зараз запорізька команда лідирує в Суперлізі, вигравши сім з семи матчів, а також очолює групу А в SEHA -Ліга. Однак керівництво клубу вкрай незадоволено виступом команди у Лізі чемпіонів. Мотор виступає в групі В, з якої в плей-оф виходять шість команд, але запорожці з 1 очком (виїзна нічия з Порту) займають восьму позицію.

У своєму останньому матчі єврокубка команда Степанця виграла перший тайм з перевагою в п'ять голів, але все одно поступилася Монпельє.

Відзначимо, що Степанець повернувся в Мотор у жовтні 2018 року, коли змінив на посту головного тренера Патрика Ромбела. Він також був звільнений з-за невдалих виступів у Лізі чемпіонів - чотири поразки в чотирьох матчах. З Степанці запорожці все ж вийшли з групи, але в першому раунді плей-оф поступилися Віве Кельце.