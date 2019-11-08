Хабіб Нурмагомедов прокоментував свій наступний бій

Чемпіон UFC в легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов готовий провести наступний бій в США.

Про це розповів сам боєць.

"Нам запропонували провести бій в березні в Лас-Вегасі. Але ми там будемо битися, тільки якщо вони вибачаться за те, що оштрафували нас. Ще я знаю, що начебто планується турнір в квітні в Нью-Йорку. Ось там я готовий буду виступити", — заявив Нурмагомедов.

Відзначимо, що у жовтня минулого року Нурмагомедов бився на турнірі UFC 229 в Лас-Вегасі із Конором Мак-Грегорм. Перемогу здобув російський боєць. Після поєдинку зав'язалася бійка за участю членів команд обох бійців.

На початку року Атлетична комісія штату Невада дискваліфікувала ірландського бійця на дев’ять місяців, а російського спортсмена — на дев'ять місяців.