 Визначилися суперники збірної України у елітному раунду кваліфікації на ЧС-2020 | Футзал | Champion.com.ua
Мій профіль
Копенгаген - Динамо Київ 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:00 8654
Копенгаген - Динамо Київ: онлайн-трансляція 4 туру Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 20:19 22320
Вернидуб очолив солігорський Шахтар
Сьогодні 18:02 725
Олександрія - Сент-Етьєн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 17:51 1284
Французькі й українські ультрас влаштували масову бійку у центрі Львова
Сьогодні 10:41 1285
Рейнджерс зіграє з Порту, Лаціо прийме Селтік. Матчі 4 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:55 258
Динамо Загреб - Шахтар 3:3. Відеоогляд матчу
Сьогодні 01:03 2454
Реал знищив Галатасарай, нічия Аталанти та Манчестер Сіті. Результати 4 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:16 2505
Шахтар врятувався у неймовірному матчі із Динамо Загреб у 4 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 5746 3
Федерація біатлону України відвернулася від спортсменки, якій діагностували рак
Вчора 22:37 3256
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:43 Футбол Копенгаген - Динамо 1:0. Відео голу та огляд матчу 2009
20:42 Блог Динамо дуже швидко пропустило від Копенгагена 451
20:35 Футбол Баварія відмовила Венгеру 296
20:20 Футбол Барселона цікавиться Обамеянгом 114
20:19 Пряма трансляція Копенгаген - Динамо Київ: онлайн-трансляція 4 туру Ліги Європи. LIVE 22320
20:00 Футбол КДК визначив покарання для Шепелєва 343
20:00 Футбол Копенгаген - Динамо Київ 1:0. ОНЛАЙН 8654
19:52 Блог Рік тому Моурінью одним рухом розлютив цілий стадіон 159
19:39 Футбол АЗ знову знищив Астану у 4 турі Ліги Європи 362
19:22 Футзал Визначилися суперники збірної України у елітному раунду кваліфікації на ЧС-2020 300
19:10 Футбол Локомотив – Ювентус 1:2. Огляд матчу 400
19:07 Блог Повернутися в літо - найгарячіші дівчата та дружини футболістів збірної України 373
18:49 Футбол Вербич і Бєсєдін у стартовому складі Динамо на матч із Копенгагеном у Лізі Європи 1501
18:33 Футбол ПСЖ - Брюгге 1:0. Огляд матчу 148
18:10 Хокей Збірна України поступилася Литві у першому матчі сезону 541
18:02 Футбол Вернидуб очолив солігорський Шахтар 725
17:51 Пряма трансляція Олександрія - Сент-Етьєн: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 1284
17:43 Футбол Андронов про Ракицького: Звинувачуючи Шевченка в боягузтві - це заявка на отримання громадянства РФ 2556
17:42 Блог Іноуе - Донейр: відео бою 323
17:29 Футбол Баєр – Атлетіко 2:1. Огляд матчу 313
17:17 Бокс Іноуе виграв Світову боксерську суперсерію 1052
16:56 Футбол Црвена Звезда – Тоттенгем 0:4. Огляд матчу 223
16:45 Футбол Зідан відзначив особливу роль Бензема 153
16:33 Футбол Петкович: Динамо заслуговувало набагато більшого в матчі проти Шахтаря 1325
16:27 Футбол Шахтар - Динамо. Головне дербі країни: сьома дуель грандів за рік 451

Визначилися суперники збірної України у елітному раунду кваліфікації на ЧС-2020

Сьогодні 19:22 300 0
У Ньйоні відбулось жеребкування для 16-ти збірних-учасниць еліт-раунду кваліфікації до чемпіонату світу 2020 року в європейській зоні
Визначилися суперники збірної України у елітному раунду кваліфікації на ЧС-2020
#Україна, #футзал

Джерело - УАФ.

Збірна України з футзалу дізналася суперників по еліт-раунду відбору на чемпіонат світу 2020 року.

Про це повідомляє УАФ.

За підсумками жеребкування Україна опинилася в групі B, де зіграє зі збірними Іспанії, Сербії та Франції.

Переможці кожної із чотирьох груп напряму потраплять на чемпіонат світу. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на мундіаль.

ЧС-2020 з футзалу. Еліт-раунд відбору. Європейська зона

Група А: Португалія, Італія, Білорусь, Фінляндія.

Група В: Іспанія, Сербія, Україна, Франція.

Група С: Росія, Азербайджан, Словаччина, Хорватія.

Група D: Казахстан, Словенія, Румунія, Чехія.

Раніше, Україна жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину.

Нагадаємо, в Україні можуть відбутися матчі Елітного раунду чемпіонату світу з футзалу.

Коментарі ()