Джерело - УАФ.
Збірна України з футзалу дізналася суперників по еліт-раунду відбору на чемпіонат світу 2020 року.
Про це повідомляє УАФ.
За підсумками жеребкування Україна опинилася в групі B, де зіграє зі збірними Іспанії, Сербії та Франції.
Переможці кожної із чотирьох груп напряму потраплять на чемпіонат світу. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на мундіаль.
ЧС-2020 з футзалу. Еліт-раунд відбору. Європейська зона
Група А: Португалія, Італія, Білорусь, Фінляндія.
Група В: Іспанія, Сербія, Україна, Франція.
Група С: Росія, Азербайджан, Словаччина, Хорватія.
Група D: Казахстан, Словенія, Румунія, Чехія.
Раніше, Україна жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину.
Нагадаємо, в Україні можуть відбутися матчі Елітного раунду чемпіонату світу з футзалу.