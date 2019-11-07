У Ньйоні відбулось жеребкування для 16-ти збірних-учасниць еліт-раунду кваліфікації до чемпіонату світу 2020 року в європейській зоні

Джерело - УАФ.

Збірна України з футзалу дізналася суперників по еліт-раунду відбору на чемпіонат світу 2020 року.

Про це повідомляє УАФ.

За підсумками жеребкування Україна опинилася в групі B, де зіграє зі збірними Іспанії, Сербії та Франції.

Переможці кожної із чотирьох груп напряму потраплять на чемпіонат світу. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на мундіаль.

ЧС-2020 з футзалу. Еліт-раунд відбору. Європейська зона

Група А: Португалія, Італія, Білорусь, Фінляндія.

Група В: Іспанія, Сербія, Україна, Франція.

Група С: Росія, Азербайджан, Словаччина, Хорватія.

Група D: Казахстан, Словенія, Румунія, Чехія.

Раніше, Україна жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину.

Нагадаємо, в Україні можуть відбутися матчі Елітного раунду чемпіонату світу з футзалу.