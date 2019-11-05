Українка очолює рейтинг найкращих каратисток світу

Терлюга має 19114 очок

Статус найкращої каратистки світу в категорії до 55 кілограмів за всі часи утримує українка Анжеліка Терлюга.

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої федерації карате (WKF).

За підсумками сезону доробок одеситки зріс до 19114 очок. Найближча переслідувачка Сара Кардін з Італії має 18582.

З початку 2019 року на шести турнірах KARATE 1 Premier League Анжеліка виграла 5 золотих та одну бронзову медаль, а на чотирьох KARATE 1 Series A взяла три нагороди: золото, срібло та бронзу

В Олімпійському рейтингу Терлюга (7087.5) йде другою, поступаючись лише Серап Озчелік Сарапоглу (7657.5) з Туреччини, яка представляє вагову категорію до 50 кг, але у відборі на Токіо-2020 вони мають спільний рейтинг.

Раніше, Терлюга перемогла на турнірі Karate 1 у Москві.