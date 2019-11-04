Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх незабаром розпочне підготовку до Олімпіади.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Мої перемоги - це чимала заслуга мого тренера Тетяни Степанової. Вона мене тренує вже близько 9 років. Готуючись до чергових змагань, не загадую, скільки стрибну, а просто думаю про хороший результат.

Тільки завершилися одні змагання, а вже з 7 листопада я починаю ретельно готуватися до Олімпіади. Це важлива місія, але, в той же час, тренуючись, намагаюся не думати про те, до змагань якого масштабу готуюся", - розповіла Магучіх.