Ярослава Магучіх претендує на прсетижну нагороду

Українка Ярослава Магучіх потрапила до п’ятірки фіналісток на звання Зірка, яка сходить у світі за підсумками 2019 року.

Про це повідомляє ФЛАУ.

На звання кращої молодої легкоатлетки світу разом із Ярославою Магучіх претендують: Брітані Андерсон з Ямайки, Лемлем Хайлу з Ефіопії, Гленда Морейон з Еквадору і Ша’Каррі Річардсон зі США.

Ім’я переможниці буде назване під час урочистої церемонії нагородження ІААФ World Athletics Awards 23 листопада у Монако.

Відзначимо, що у 2019-му Ярослава Магучіх виграла срібну медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу, побивши світовий юніорський рекорд (2,04 м), а також стала чемпіонкою Європи серед юніорок.

Нагадаємо, Магучіх перемогла в номінації Зірка, яка сходить серед легкоатлетів Європи.