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Результати харківського WWFC 16: пояси залишилися в Україні

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Результати харківського WWFC 16: пояси залишилися в Україні

Джерело - Чемпіон.

2 листопада на арені СК Локомотив у Харкові відбувся міжнародний турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 16, в рамках якого було 10 поєдинків, а головною подією стали два титульні бої за участю харків'ян.

Денис Бондар - Кевін Рангель

27-річний харків'янин Денис Бондар (9-2) завоював титул тимчасового чемпіона WWFC у вазі до 57 кг, здобувши дострокову перемогу над бразильцем Кевіном Рангелем (7-2). Спочатку планувалося, що Денис боротиметься за титул чемпіона світу, що належить ірландцеві Блейну О'Дрісколлу, однак незадовго до бою той отримав травму ребра і був змушений поступитися місцем в гексагоні бразильцеві. Рангель намагався тримати українця на дистанції, користуючись перевагою в зрості та довжині рук, і поки Денис підбирав ключі до незручного суперника, Кевін записав на свій рахунок переклад вниз і кілька щільних влучень в стійці, після яких Бондар своєчасно зблизився в клінч. Опинившись на настилі, Рангель забрав спину харків'янина і зайшов на задушливий, але Денис вибрався з обіймів бразильця. У другому раунді Бондар влучив у Кевіна декількома ударами в стійці з рук і коліном з тайського клінчу, після чого перевів сутичку вниз, зайняв домінуючу позицію зверху і змусив суперника здатися, провівши удушення "трикутником" через руку.

Олександр Плетенко - Вілсон Жуніор

Відомий представник харківських ММА, 25-річний Олександр Плетенко (15-5) дебютував під егідою ліги і завоював вакантний титул чемпіона світу WWFC у вазі до 61 кг завдяки перемозі над бразильцем Вілсоном Жуніором (11-4-1). Не зумівши укластися в необхідні рамки на офіційному зважуванні, Плетенко вийшов в гексагон, маючи мінус один бал. Під час бою Плетенко з разу в раз  кидав опонента на настил і згодом взяв домінуючу позицію в партері. За підсумками п'яти раундів судді заслужено визначили його переможцем одноголосним рішенням.

Алаа Мансур - Олексій Пасюга

Абсолютному тріумфу харків'ян в рамках основного карду WWFC 16 завадила невдача 25-річного напівсередньоваговика Олексія Пасюги (2-1), який воював проти єгиптянина Алаа Мансура (9-1). Пропустивши кілька неслабих влучень в голову від українця в першому раунді, Мансур остаточно вирішив зробити ставку на боротьбу, скорочуючи дистанцію і витісняючи Олексія до сітки. При цьому єгиптянин перекладав протистояння в партер. У другому раунді Мансуру вдалося скувати шию Олексія задушливим прийомом ( "трикутником"). Харків'янин довго опирався, не даючи супернику завершити розпочате, але в підсумку Алаа швидко перейшов на больовий ( "армбар"), і Олексію все-таки довелося здатися.

Олег Хачатуров - Белек Алієв

Понад два роки не виступав через травми український легковаговик Олег Хачатуров (8-3), раніше відомий за виступами в M-1 Challenge і ACB, а у вересні цього року уклав контракт з лігою WWFC. Його суперник, киргизстанець Алієв (7-2), відразу атакував українця парою жорстких лоу-кіків. У відповідь Олег пробив хай-кік, після чого кинув Белека вниз і не відпустивши захоплення, продовжив завдавати удари з-за спини. Алієв намагався сховатися, але все одно впав під натиском Хачатурова в першому ж раунді.

Результати всіх поєдинків WWFC 16:

Main Card

Денис Бондар (Україна) - SBM 2 (задушливий прийом) - Кевін Рангель (Бразилія)

Олександр Плетенко (Україна) - UD 5 (за очками одноголосним рішенням суддів) - Вілсон Жуніор (Бразилія)

Алаа Мансур (Єгипет) - SBM 2 (больовий прийом) - Олексій Пасюга (Україна)

Олег Хачатуров (Україна) - КО 1 (нокаут) - Белек Алієв (Киргизстан)

Prelimenary Card

Георгі Кубеяшвілі (Грузія) - UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) - Сергій Радченко (Україна)

Михайло Шаблій (Україна) - ТКО 1 (технічний нокаут) - Максим Стоянов (Україна)

Володимир Баришев (Україна) - UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) - Владислав Калюта (Україна)

Катерина Шакалова (Україна) - SBM 1 (задушливий прийом) - Дар'я Чибісова (Україна)

Early Prelims

Андрій Корольов (Україна) - ТКО 1 (технічний нокаут) - Роман Виборний (Україна)

Євген Завгородній (Україна) - SBM 2 (задушливий прийом) - Анатолій Гаврилов (Україна)

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