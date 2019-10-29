Хімік у фінальному турнірі Ліги чемпіонів CEV зіграє з чинним переможцем турніру

Відомі суперники української команди

Джерело - Чемпіон.

У фінальному турнірі Ліги чемпіонів CEV з волейболу серед жіночих команд, який стартує на початку грудня, южненський Хімік виступатиме у квартеті С.

Суперниками української команди будуть чинний переможець турніру італійська Новара, польський Лодзь і німецький Штутгарт.

У чвертьфінал розіграшу вийдуть переможці п'яти груп і три кращі команди з других місць.

Нагадаємо, за сумою двох матчів у кваліфікації Хімік пройшов Оломоуц. У першому матчі у Чехії Хімік переміг з рахунком 3:2. Вдома Хімік програв з рахунком 2:3, але переміг у Золотому сеті.