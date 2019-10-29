Володимир Зеленський порівняв Україну із знаменитим велогонщиком

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський провів неоднозначне порівняння країни із велогонщиком, який поборов рак.

Про це розповів сам глава держави.

"Зневіра або знищує остаточно, або робить сильнішим. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми знаємо, що на зміну найтемнішій ночі неодмінно прийде світанок", - розповів Зеленський.

Відзначимо, що у 1996 році у знаменитого велосипедиста Ленса Армстронга було виявлено рак, проте він зумів перемогти хворобу і повернутися в спорт.

Проте у 2012 році Армстронг був довічно дискваліфікований за вживання допінгу і позбавлений всіх спортивних титулів, отриманих з 1998 року.