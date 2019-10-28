Збірна України з кікбоксингу посіла четверте місце у медальному заліку чемпіонату світу

Збірна України з кікбоксингу WAKO посіла четверте місце у медальному заліку чемпіонату світу, який відбувся у Сараєво (Боснія та Герцеговина).

В доробку нашої команди дев’ять нагород.

Чинний чемпіон Всесвітніх ігор Віталій Дубіна довів, що його перемога у Вроцлаві в 2017 році була невипадковою. У фіналі категорії до 71 кг найвидовищнішого розділу K1 українець був сильнішим за хорватського суперника (3:0). Загалом у цій вазі кількість учасників сягнула 25 чоловік. А Дубіні за чотири змагальних дні довелося провести п’ять двобоїв. На шляху до чемпіонства спортсмен з Херсона також здолав опонентів зі США (3:0), Ізраїлю (2:1), Греції (3:0), Туреччини (3:0).

Зазначимо, що в одній вазі можна заявити виключно по одному представнику від країни.

Олександр Українець з Павлограда заробив для України друге золото у К1 у вазі до 67 кг. У цій категорії булі зареєстровані 23 учасники. У фіналі наш кікбоксер здолав ізраїльського бійця (3:0). Загалом провів чотири двобої. На попередніх стадіях пройшов опонентів з Азербайджану (3:0), Швеції (2:1), Росії (3:0).

Маємо свого чемпіона і в надважкій вазі (+91 кг) К1. Роман Головатюк з Кам’янця-Подільського у фінальному протистоянні зумів дотиснути поляка (2:1) і піднятися на найвищу сходинку ЧС. У цій категорії виступали представники 14 країн. Українець провів три двобої. Окрім кікбоксера з Польщі, Роман гідно відпрацював проти француза (3:0) і білоруса (3:0).

Ще тричі наші спортсмени піднімалися на другу сходинку призового подіуму ЧС-2019.

Єдиною відзнакою у жіночій половині змагань для України запам’ятається Уляна Міщенко. В розділі лоу-кік (65 кг) вона дісталася фіналу, де поступилася хорватці. Віцечемпіоном світу у вазі до 91 кг в К1 став Роман Щербатюк. На заваді українцеві, як і Уляні, став представник Хорватії. А ось Сергієві Герасименку виграти категорію до 57 кг в K1 не дозволив молдавський супротивник.

Серед нашого потрійного бронзового успіху виокремимо єдину нагороду для на татамі. В Сараєво прибули найсильніші майстри розділу лайт-контакт. Приємно, що ми не залишилися без нагород у цій дисципліні, завдяки зусиллям титулованого й досвідченого Павла Замятіна. Ще дві бронзи маємо в лоу-кік, які на рахунку Святослава Гасюка (71 кг) і Володимира Сметаніна (75 кг).

Загалом в активі українців дев'ять нагород: по три золоті, срібні та бронзові:

Золото:

Олександр Українець (К1, -67 кг)

Віталій Дубіна (К1, -71 кг)

Роман Головатюк (К1, +91 кг)

Срібло:

Уляна Міщенко (Лоу-Кік, -65 кг)

Сергій Герасименко (К1, -57 кг)

Роман Щербатюк (К1, -91 кг)

Бронза:

Павло Замятін (Лайт-Контакт, -74 кг)

Святослав Гасюк (Лоу-Кік, -71 кг)

Володимир Сметанін (Лоу-Кік, -75 кг)