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Українець потрапив у ТОП-10 на чемпіонаті світу з добового бігу

Сьогодні 19:54 308 0
Українець потрапив у ТОП-10 на чемпіонаті світу з добового бігу

Джерело - Чемпіон.

26 і 27 жовтня у французькому Альбі відбувся чемпіонат світу з добового бігу. На якому Україну представляли 12 учасників.

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У чоловічому заліку перемогу здобув представник Литви Олександр Сорокін із результатом 278.973 км, другим був Тамас Бодіс з Угорщини - 276,222 км, третє місце виборов Олів'є Леблонд із США - 275.485 км. Найкращим серед українців став чемпіон України Андрій Ткачук який посів 10 сходинку, подолавши за 24 години 262 кілометри 788 метрів покращивши, таким чином, національний рекорд. 

Серед жінок найкращою виявилася американка Каміла Херрон, яка встановила новий світовий рекорд з добового бігу серед жінок із результатом 270.116 км, другою була Неле Олдер-Баренс з Німеччини - 254.288 км, представниця Польщі Патриція Березнівська стала третьою - 247.724 км. Серед українок найкращий результат показала Олена Шевченко, яка пробігла 203,022 кілометри і в підсумку зайняла 44 місце.

Усі результати: 

http://m.breizhchrono.com/detail-de-la-course/crs_id/13094/

Http://m.breizhchrono.com/detail-de-la-course/crs_id/13092/

 

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