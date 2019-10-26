Джерело - Федерація легої атлетики України.
18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх перемогла в номінації Зірка, що сходить серед легкоатлетів в Європі за підсумками 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.
У трійку фіналістів серед чоловіків потрапив також український метальник списа Михайло Кохан. Переможцем номінації став чемпіон світу з десятиборства німець Ніклас Каула.
Переможців визначили голосуванням серед ЗМІ, уболівальників, представників національних федерацій і експертної комісії European Athletic.
Церемонія вручення нагород GoldenTrack пройшла в Талліні (Естонія).
Нагадаємо, Магучіх, з особистим рекордом, здобула срібну медаль чемпіонату світу.