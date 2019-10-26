Мак-Грегор: Я не люблю дагестанців? Може, не варто продавати курку з моїм обличчям?

Боєць пояснив, чому він не любить дагестанський народ

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор пояснив свою неприязнь до дагестанців продаванням курки з його обличчям.

Про це боєць заявив в інтерв'ю Sports.ru.

"Може бути, їм не слід було продавати в супермаркетах курку з моїм обличчям? Хто тут курка? Я прямо тут, на прес-конференції в цій країні. Так хто тепер курка? Не можна зробити таке, і не отримати відповідь", - зазначив Мак-Грегор.

У квітні 2018 року в місцевих магазинах у продажу з'явилася заморожена курка, яка носила ім'я ірландського бійця.

UFC champ Khabib Nurmagomedov has been calling Conor McGregor a “chicken” since 2016. Now, a Dagestani supermarket has begun labeling its frozen chicken after the Irishman (h/t @joaska_ ) pic.twitter.com/oDDToMB8Al — Karim Zidan (@ZidanSports) 11 квітня 2018 р.

Раніше, Мак-Грегор назвав дагестанців боягузами і вони чекали його біля готелю у Москві.