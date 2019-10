Мак-Грегор: Я не люблю дагестанців? Може, не варто продавати курку з моїм обличчям?

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор пояснив свою неприязнь до дагестанців продаванням курки з його обличчям.

Про це боєць заявив в інтерв'ю Sports.ru.

У квітні 2018 року в місцевих магазинах у продажу з'явилася заморожена курка, яка носила ім'я ірландського бійця.

UFC champ Khabib Nurmagomedov has been calling Conor McGregor a “chicken” since 2016. Now, a Dagestani supermarket has begun labeling its frozen chicken after the Irishman (h/t @joaska_ ) pic.twitter.com/oDDToMB8Al