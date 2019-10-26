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Мак-Грегор: Я не люблю дагестанців? Може, не варто продавати курку з моїм обличчям?

Сьогодні 12:55 218 0
Боєць пояснив, чому він не любить дагестанський народ
Мак-Грегор: Я не люблю дагестанців? Може, не варто продавати курку з моїм обличчям?
#Мак-Грегор, #Хабіб

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор пояснив свою неприязнь до дагестанців продаванням курки з його обличчям.

Про це боєць заявив в інтерв'ю Sports.ru.

"Може бути, їм не слід було продавати в супермаркетах курку з моїм обличчям? Хто тут курка? Я прямо тут, на прес-конференції в цій країні. Так хто тепер курка? Не можна зробити таке, і не отримати відповідь", - зазначив Мак-Грегор.

У квітні 2018 року в місцевих магазинах у продажу з'явилася заморожена курка, яка носила ім'я ірландського бійця.

Раніше, Мак-Грегор назвав дагестанців боягузами і вони чекали його біля готелю у Москві.

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