Джерело - Чемпіон.
У другому турі групи 2 відбіркового турніру ЧС-2020 з футзалу збірна України зіграла внічию зі Словенією.
Після другого туру Україна має чоитри очки. У першому турі, нагадаємо, збірна України розгромила Косово.
Свій останній поєдинок у рамках Основного раунду відбіркового етапу чемпіонату світу українська команда зіграє 27 жовтня проти господарів міні-турніру у групі 2, збірної Північної Македонії.
Відбірковий турнір ЧС-2020.
Група 2.
2 тур, 25 жовтня
Словенія - Україна - 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Чуєць, 1:1 - 22 Шотурма, 2:1 - 30 Микитюк (пен), 2:2 - 34 Мордей.
Нагадаємо, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.