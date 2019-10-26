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Збірна України зіграла внічию зі Словенією у відборі на ЧС-2020

Сьогодні 09:24 261 0
Українці мають чотири очки після двох матчів
Збірна України зіграла внічию зі Словенією у відборі на ЧС-2020
#Україна, #Словенія

Джерело - Чемпіон.

У другому турі групи 2 відбіркового турніру ЧС-2020 з футзалу збірна України зіграла внічию зі Словенією.

Після другого туру Україна має чоитри очки. У першому турі, нагадаємо, збірна України розгромила Косово.

Свій останній поєдинок у рамках Основного раунду відбіркового етапу чемпіонату світу українська команда зіграє 27 жовтня проти господарів міні-турніру у групі 2, збірної Північної Македонії.

Відбірковий турнір ЧС-2020. 
Група 2.
2 тур, 25 жовтня

Словенія - Україна - 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Чуєць, 1:1 - 22 Шотурма, 2:1 - 30 Микитюк (пен), 2:2 - 34 Мордей.

Нагадаємо, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.

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