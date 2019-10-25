Капітан збірної України: У майбутньому ще можу зіграти у чемпіонаті Росії

Плотницький не виключає можливості грати у Росії

Лідер та капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький у майбутньому ще може зіграти у чемпіонаті Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Главкому.

"З Локомотивом розійшлися ми добре. Звичайно, я мріяв про те, що буду грати в сильному чемпіонаті. Так, з Локомотива простіше перейти в Росію, але мені хотілося грати в Західній Європі - Італії, Франції або хоча Греції, де тоді теж був досить сильний чемпіонат. Хоча не виключаю, що в майбутньому ще зіграю в Росії. Те, що це країна-агресор, вас не зупиняє? Для мене спорт - це спорт. До війни в Росію чи Білорусь ми їздили на ігри майже щотижня. Ви ж знаєте, що від Харкова до Бєлгорода рукою подати. І в Москві ми часто бували. Навіть так виходило, що двічі або тричі там відзначав свої Дні народження. Тому коли почалася війна, багато гравців, що виступають у Росії, почали питати нас: "Що там у Києві? Чи безпечно? "Говорив, що так. Пізніше. Уже в 2017-му грали в Москві матчі Східноєвропейської ліги. Ходили по місту в вітрівках Україна і не помітили ніяких кривих поглядів. Навіть коли зайшли в кафе перекусити, люди підходили і питали, як там у нас. Не хочу змішувати спорт з політикою. Нехай вони швидше розберуться. Мені дуже шкода людей, які страждають через дурні планів політиків", - зазначив Плотницький.

Раніше, Хімік сенсаційно обіграв Оломоуц у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, наставник збірної України з волейболу Угіс Крастіньш зазначав, що відмовляючись від пропозиції з Росії, ти можеш залишитися ні з чим.