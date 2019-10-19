Мій профіль
Росіянин Бетербієв нокаутував Гвоздика та об'єднав титули WBC і IBF
Сьогодні 07:36 4581 4
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Сьогодні 12:57 357
Гвоздик - Бетербієв: відео бою
Сьогодні 08:35 2438
Гвоздик перемагав Бетербієва за очками до зупинки бою
Сьогодні 08:00 1235
Гвоздик - Бетербієв: Як це було
Сьогодні 07:23 5584
Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ
Вчора 20:51 2089
Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків
17.10.2019 20:38 2023
Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві
17.10.2019 15:46 1902 7
Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі
17.10.2019 15:19 6161 1
Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі
17.10.2019 10:03 7640 1
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:43 Футбол Гол Ройса приніс перемогу дортмундській Боруссії у 8 турі Бундесліги 65
21:32 Футбол Манчестер Сіті на виїзді переміг Крістал Пелес у 9 турі АПЛ 149
21:22 Футбол Хетафе вдома перемогло Леганес у 9 турі Ла-Ліги 86
21:08 Футбол Наполі перемогло Верону у 9 турі Серії А 110
20:51 Хокей Донбас знищив румунську Корону у другому турі Континентального кубка 145
20:45 Блог Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо 863
20:38 Футбол Маркевич: В Одесі всього 5 днів, як я міг вивчити Чорноморець 653
20:23 Волейбол Хімік і Прометей знову перемогли. Результати других матчів 3 спареного туру Суперліги 159
20:08 Футбол Зоря - Десна 2:1. Огляд матчу 265
19:55 Футбол Лаціо - Аталанта 3:3. Огляд матчу 502
19:53 Футбол У Маліновського друга найкраща оцінка у складі Аталанти за матч з Лаціо 352
19:37 Футбол Челсі здолав Ньюкасл. Результати матчів 9 туру АПЛ 282
19:21 Гандбол Мотор зіграв внічию з Порту у Лізі чемпіонів 246
19:07 Футбол Атлетіко і Валенсія розписали мирову у 9 турі Ла-Ліги 143
18:55 Футбол Зоря здобула вольову перемогу над Десною у 11 турі УПЛ 667
18:47 Футбол Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч АПЛ 308
18:44 Баскетбол Миколаїв вдома програв Дніпру у Суперлізі 150
18:39 Футбол Агробізнес переміг Чорноморець. Результати матчів 14 туру Першої ліги 350
18:33 Футбол Баварія втратила перемогу над Аугсбургом. Результати матчів 8 туру Бундесліги 171
18:21 Футбол Карпати - Львів 0:0. Огляд матчу 171
18:10 Волейбол Барком-Кажани взяв реванш у Серця Поділля. Результати других матчів 2 спареного туру Суперліги 167
17:56 Пряма трансляція Зоря - Десна: онлайн-трансляція матчу 390
17:56 Футбол Камбек Лаціо у матчі з Аталантою Маліновського у 9 турі Серії А 258
17:41 Теніс Ястремська зіграє на малому Підсумковому турнірі 554
17:23 Хокей Каракулько закинув 5 шайб у ворота Білого Барсу і приніс перемогу Дніпру у 10 турі УХЛ 147

Хімік і Прометей знову перемогли. Результати других матчів 3 спареного туру Суперліги

Сьогодні 20:23 159 0
Розстановка сил перших матчів туру повторилася
Хімік і Прометей знову перемогли. Результати других матчів 3 спареного туру Суперліги
#Хімік, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

Відбулися другі матчі третього спареного туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

Розстановка сил перших матчів туру повторилася і у других. Лише Регіна-МЕГУ все ж дала бій своєму супернику, вигравши дві партії - але все одно поразка. 

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу. 
Жінки. 
3 тур, другі матчі, 19 жовтня

Білозгар-Медуніверситет - Прометей 1:3 (17:25, 18:25, 25:21, 21:25)

Волинь - Хімік 0:3 (17:25, 18:25, 17:25)

Педуніверситет-ШВСМ - Регіна-МЕГУ 3:2 (21:25, 25:23, 23:25, 25:17, 15:7)

Тернопіль - Полісся 3:1 (25:20, 25:16, 21:25, 25:13)

 

Коментарі ()