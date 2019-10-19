Хімік і Прометей знову перемогли. Результати других матчів 3 спареного туру Суперліги

Розстановка сил перших матчів туру повторилася

Джерело - Чемпіон.

Відбулися другі матчі третього спареного туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

Розстановка сил перших матчів туру повторилася і у других. Лише Регіна-МЕГУ все ж дала бій своєму супернику, вигравши дві партії - але все одно поразка.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Жінки.

3 тур, другі матчі, 19 жовтня

Білозгар-Медуніверситет - Прометей 1:3 (17:25, 18:25, 25:21, 21:25)

Волинь - Хімік 0:3 (17:25, 18:25, 17:25)

Педуніверситет-ШВСМ - Регіна-МЕГУ 3:2 (21:25, 25:23, 23:25, 25:17, 15:7)

Тернопіль - Полісся 3:1 (25:20, 25:16, 21:25, 25:13)