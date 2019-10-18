Продексім у рамках Елітного раунду Ліги чемпіонів зіграє у Білорусі

Український клуб дізнався суперників

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування Елітного раунду футзальної Ліги чемпіонів, під час якого своїх суперників отримав Продексім.

За підсумками жеребкування херсонці потрапили до групи D, матчі якої проходитимуть у Білорусі. Суперниками підопічних Хаві Родрігеса будуть білоруська Столиця, іспанська Барселона та чеська Спарта. Пропонуємо Вашій увазі результати жеребкування всіх груп Елітного раунду Ліги чемпіонів.

Група А (матчі відбудуться у Росії): КПРФ (Росія), Добовець (Словенія), Мостар (Боснія і Герцеговина) та Галле-Гооїк (Бельгія).

Група В (Росія): Спортінг (Португалія), Тюмень" (Росія), Аят (Казахстан) та Ново Врієме (Хорватія).

Група С (Казахстан): Бенфіка (Португалія), Ель-Посо (Іспанія), ІталСервіс Пезаро (Італія) і Кайрат (Алмати).

Група D (Білорусь): Барселона (Іспанія), ПРОДЕКСІМ (УКРАЇНА), Спарта (Чехія) і Столиця (Білорусь).

Поєдинки Елітного раунду Ліги чемпіонів відбудуться з 19 по 24 листопада. Переможці груп виходять у Фінал чотирьох, який відбудеться наприкінці квітня наступного року.

Раніше, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.