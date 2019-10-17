Хабіб Нурмагомедов проігнорував журналістів після виклику у Кремль

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов не з'явився на прес-конференцію у Росії після перемоги над Дастіном Пор’є.

Зустріч журналістів з бійцем була запланована на 11:00. Захід затримали на 40 хвилин, а після Хабіб і зовсім покинув будівлю, так і не з'явившись.

Голова Ради директорів Premier Beverages Ігор Кім спочатку пояснив відсутність Хабіба фразою "так вийшло". Пізніше ведучий прес-конференції оголосив, що Нурмагомедова викликали в Кремль.

Раніше, Мак-Грегор назвав свого наступного суперника.

Нагадаємо, Сен-П'єр готовий повернутися заради бою із Нурмагомедовим.