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На поклін до царя: Нурмагомедов терміново покинув прес-конференцію через виклик у Кремль

Сьогодні 13:25 285 0
Хабіб Нурмагомедов проігнорував журналістів після виклику у Кремль
На поклін до царя: Нурмагомедов терміново покинув прес-конференцію через виклик у Кремль
#Нурмагомедов, #UFC

Джерело - sports.ru.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов не з'явився на прес-конференцію у Росії після перемоги над Дастіном Пор’є.

Зустріч журналістів з бійцем була запланована на 11:00. Захід затримали на 40 хвилин, а після Хабіб і зовсім покинув будівлю, так і не з'явившись.

Голова Ради директорів Premier Beverages Ігор Кім спочатку пояснив відсутність Хабіба фразою "так вийшло". Пізніше ведучий прес-конференції оголосив, що Нурмагомедова викликали в Кремль.

Раніше, Мак-Грегор назвав свого наступного суперника.

Нагадаємо, Сен-П'єр готовий повернутися заради бою із Нурмагомедовим.

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