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До Києва завітає один з найбагатших спортсменів в історії

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До Києва завітає один з найбагатших спортсменів в історії

Джерело - Parimatch.

22 жовтня Україну відвідає найяскравіший боєць Ultimate Fighting Championship - Конор Макгрегор. Він прилетить до Києва за ексклюзивного запрошення бренду Parimatch і сам візит, мабуть, не єдиний сюрприз, який нас чекає.

Упертий і вибуховий ірландець - яскравий приклад людини, який від і до "зробив себе сам". В юності він мав серйозні фінансові труднощі і працював сантехніком, сьогодні ж є одним з найбільш високооплачуваних бійців і успішним бізнесменом. Чим ще відомий спортсмен і навіщо приїжджає в Україна - читайте в нашому матеріалі.

Спортивна кар'єра

Конор Макгрегор почав професійну кар'єру в змішаних єдиноборствах з виступів у легкій і напівлегкій вазі під егідою організації Cage Warriors (CWFC). До 2012 спортсмен став чемпіоном CWFC в обох категоріях, а в 2013 - уклав контракт з найбільшою міжнародною спортивною організацією UFC.

У 2015 році Макгрегор став тимчасовим чемпіоном UFC у напівлегкій вазі за підсумками бою проти Жозе Алду, відправивши його в рекордно швидкий нокаут всього за 13 секунд. У наступному році ірландець став чемпіоном в легкій ваговій категорії. На сьогоднішній він займає тринадцяту сходинку офіційного рейтингу UFC серед кращих бійців незалежно від вагової категорії.

Всього за свою кар'єру Конор Макгрегор провів двадцять п'ять боїв, двадцять один з яких виграв.

За межами ММА

Конор Макгрегор - не тільки боєць, але і яскрава медійна особистість. Він не завжди висловлюється толерантно і врівноважено, однак завжди залишається чесним, не боїться визнавати помилки і говорити те, що думає. Це зробило його однією з найпомітніших фігур у світі єдиноборств: бій за участю Конора здатний зібрати величезну касу одним тільки ім'ям спортсмена.

Крім того, Макгрегор - успішний бізнесмен. Його власний бренд віскі Proper 12, за кілька днів обійшов за кількістю передплатників в інстаграме гіганта ринку елітного алкоголю - бренд Jameson. але найбільший прибуток йому принесли, звичайно ж, бої в рингу і октагоні. За поєдинки з Мейвезером і Нурмагомедова Макгрегор заробив близько 130 мільйонів доларів. Ці бої стали одними з найбільш топових шоу в історії спорту. І навряд чи б взагалі відбулися, якби публіка так не жадала побачити в справі Конора.

Конор в Україні

До Києва Макгрегор приїжджає за ексклюзивним запрошення бренду Parimatch, світовим Амбасадор якого спортсмен став в 2019 році. Це буде перший візит Конора в країну. за чутками, боєць зустрінеться з журналістами і можливо навіть з'явиться на вулицях столиці. Якимось щасливчикам явно пощастить зробити яскраві селфі з легендою.

Головна ж інтрига - плани Макгрегора в Україні. Ймовірно, нам варто очікувати заяв самого ірландця з цього приводу. Чекати залишилося недовго.

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