Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Жорж Сен-П'єр готовий відновити кар'єру заради бою проти чемпіона UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим.

Про це розповів сам боєць.

"Слово "вихід на пенсію" зараз нічого не означає. Якщо буде правильний бій, вони знають, де мене знайти.

Ми намагалися зробити правильний бій, але це не спрацювало. Якщо все буде правильно за контрактом, я готовий повернутися заради бою проти Хабіба", - розповів Сен-П'єр.