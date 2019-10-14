Нурмагомедов: Мак-Грегор повинен заслужити реванш зі мною

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов (28-0) вказав своїх наступних суперників у UFC.

Про це розповів сам спортсмен.

"Швидше за все, Тоні Фергюсон буде наступним, тому що більше немає інших суперників. Він заслуговує на це, і ми повинні побитися.

Далі, можливо, бій з Жоржем Сен-П'єром, але я не планую підніматися в напівсередню вагу. Я хочу залишитися в своїй вазі, захищати свій титул і стати кращим легковаговиком за всю історію і одним з кращих бійців всіх часів.

Конор повинен заслужити реванш зі мною. Він може просити все, що захоче, але це нічого не змінить. Він повинен повернутися і заслужити свій шанс. Йому потрібно повернутися, виграти кілька поєдинків, а потім ми це обговоримо", - розповів Нурмагомедов.