25-річна легкоатлетка Бріджід Косгеї з Кенії побила світовий рекорд, вигравши Чиказький марафон з результатом 2:14.04.

Про це повідомляє прес-служба забігу.

Попередній світовий рекорд належав британці Поле Редкліфф і тримався з 2003 року (2:15.25).

WORLD RECORD: Brigid Kosgei sets the new world record in the marathon at the 2019 @BankofAmerica #ChicagoMarathon! pic.twitter.com/lakum2XoET