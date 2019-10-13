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Кенійка побила світовий рекорд у жіночому марафоні

Сьогодні 18:48 195 0
Бріджід Косгеї виграла Чиказький марафон з результатом 2:14.04
Кенійка побила світовий рекорд у жіночому марафоні
#Косгеї

Джерело - Чемпіон.

25-річна легкоатлетка Бріджід Косгеї з Кенії побила світовий рекорд, вигравши Чиказький марафон з результатом 2:14.04.

Про це повідомляє прес-служба забігу.

Попередній світовий рекорд належав британці Поле Редкліфф і тримався з 2003 року (2:15.25).

Нещодавно Кіпчоґе встановив унікальний результат на марафоні.

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