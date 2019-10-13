Джерело - Чемпіон.
25-річна легкоатлетка Бріджід Косгеї з Кенії побила світовий рекорд, вигравши Чиказький марафон з результатом 2:14.04.
Про це повідомляє прес-служба забігу.
Попередній світовий рекорд належав британці Поле Редкліфф і тримався з 2003 року (2:15.25).
WORLD RECORD: Brigid Kosgei sets the new world record in the marathon at the 2019 @BankofAmerica #ChicagoMarathon! pic.twitter.com/lakum2XoET— Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 13, 2019
Нещодавно Кіпчоґе встановив унікальний результат на марафоні.