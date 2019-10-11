Українець здобув друге золото чемпіонату світу

Український гімнаст Олег Верняєв став чемпіоном світу у вправах на паралельних брусах.

Підсумковий результат українця - 15,475. Другим став Самуель Микуляк із США - 15,325, третім Микита Нагорний із Росії - 15,300.

@Verniaiev_GyM 🇺🇦



Final AA Individual



Barras Paralelas

Nota 15.475

D6.7/E8.775#Stuttgart2019 🇩🇪 pic.twitter.com/e7xr1LedtV — Estela de la Torre OLY 🇲🇽 (@esteladelatorre) October 11, 2019

Також українець взяв бронзу в опорному стрибку.

1. Микита Нагорний (Росія) - 15,066

2. Лоріс Фраша (Франція) - 14,833

3. Олег Верняєв (Україна) - 14,800

Нагадаємо, українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду.