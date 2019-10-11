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Верняєв виборов золото та бронзу на ЧС у Німеччині

Сьогодні 20:01 381 0
Українець здобув друге золото чемпіонату світу
Верняєв виборов золото та бронзу на ЧС у Німеччині
#Верняєв, #гімнастика

Джерело - ua.tribuna.com.

Український гімнаст Олег Верняєв став чемпіоном світу у вправах на паралельних брусах.

Підсумковий результат українця - 15,475. Другим став Самуель Микуляк із США - 15,325, третім Микита Нагорний із Росії - 15,300.

Також українець взяв бронзу в опорному стрибку.

1. Микита Нагорний (Росія) - 15,066

2. Лоріс Фраша (Франція) - 14,833

3. Олег Верняєв (Україна) - 14,800

Нагадаємо, українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду.

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