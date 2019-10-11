Джерело - ua.tribuna.com.
Український гімнаст Олег Верняєв став чемпіоном світу у вправах на паралельних брусах.
Підсумковий результат українця - 15,475. Другим став Самуель Микуляк із США - 15,325, третім Микита Нагорний із Росії - 15,300.
@Verniaiev_GyM 🇺🇦— Estela de la Torre OLY 🇲🇽 (@esteladelatorre) October 11, 2019
Final AA Individual
Barras Paralelas
Nota 15.475
D6.7/E8.775#Stuttgart2019 🇩🇪 pic.twitter.com/e7xr1LedtV
Також українець взяв бронзу в опорному стрибку.
1. Микита Нагорний (Росія) - 15,066
2. Лоріс Фраша (Франція) - 14,833
3. Олег Верняєв (Україна) - 14,800
Нагадаємо, українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду.