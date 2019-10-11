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Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:24 454 0
Український клуб здобув впевнену перемогу
Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів
#Продексім, #ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Продексім у другому турі Ліги чемпіонів з футзалу впевнено переміг бельгійський Галле Гоойк.

Два м'ячі, забиті в першому таймі, та п’ять у другому дозволили підопічним Хаві Родрігеса здобути впевнену перемогу, незважаючи на три пропущені голи. Зазначимо, що дублі на рахунку Роніньо, Ігоря Корсуна та Михайла Зварича.

АктуальноУраган зіграв внічию з Продексімом. Результати матчів 3 туру Екстра-ліги

Зазначимо, що остаточний розподіл місць у групі стане відомим за підсумками суботніх матчів. О 18:30 Продексім зіграє з Аразом, а трьома годинами пізніше Галле Гоойк протистоятиме Бенфіці.

Ліга чемпіонів УЄФА з футзалу. Шлях А.
Група 2
Тур 2, 10 жовтня

Галле Гоойк (Бельгія) – Продексім (Україна) 3:7 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Роніньо, 0:2 - 20 Роніньо, 0:3 - 24 Корсун, 1:3 - 26 Діого, 1:4 - 31 Даніель, 1:5 - 32 Корсун, 1:6 - 35 Зварич, 2:6 - 37 Карпес, 3:6 - 39 Патіас, 3:7 - 40 Зварич.

Раніше, у першому турі Продексім зіграв внічию з Бенфікою

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