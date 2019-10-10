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Рижикова: Спочатку ми навіть не помітили, що завоювали ліцензію на Олімпійські ігри

Сьогодні 09:40 47 0
Легкоатлетка про естафету на ЧС
Рижикова: Спочатку ми навіть не помітили, що завоювали ліцензію на Олімпійські ігри
#Рижикова, #ЧС, #Доха

Джерело - xsport.ua.

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова, яка у фіналі чемпіонату світу у Досі у складі збірної України посіла шосте місце, викладалася на максимум в естафеті 4х400.

Про це вона заявила в інтерв'ю XSPORT.

"У фіналі естафети всі намагалися викластися по максимуму, але, напевно, потрібно якось по-іншому готуватися, піднімати швидкість, щоб показувати кращі секунди.

Спочатку ми навіть не помітили, що завоювали ліцензію на Олімпійські ігри, нам потім вже сказали. Так що святкувати, було нічого, це ж країна отримала ліцензію, а склад команди може змінитися", - сказала Рижикова.

Нагадаємо, збірна України у Досі на чемпіонаті світу посіла 21 сходинка в медальному заліку.

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