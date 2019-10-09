Джерело - sport.ua.
Чемпіон України з волейболу Хімік зіграв перший матч другого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів проти хорватської Младості.
В перших двох сетах українські волейболістки не змогли нав’язати боротьбу та програли із однаковим рахунком 25:17.
У третій партії Хімік зміг повести із рахунком 12:18, однак хорватки змогли наздогнати та у кінці сету дотиснути українок. У підсумку чемпіонки України програли матч з рахунком 0:3.
Ліга чемпіонів по волейболу. Жінки
Загреб, Хорватія
Другий кваліфікаційний раунд, 9 жовтня
Младость – Хімік 3:0 (25:17, 25:17, 27:25)
Раніше, Прометей впевнено переміг Волинь.
Нагадаємо, у першому турі Суперліги Запоріжжя програло Прометею.