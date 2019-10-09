Хімік розгромно поступився у Загребі

Чемпіон України з волейболу Хімік зіграв перший матч другого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів проти хорватської Младості.

В перших двох сетах українські волейболістки не змогли нав’язати боротьбу та програли із однаковим рахунком 25:17.

У третій партії Хімік зміг повести із рахунком 12:18, однак хорватки змогли наздогнати та у кінці сету дотиснути українок. У підсумку чемпіонки України програли матч з рахунком 0:3.

Ліга чемпіонів по волейболу. Жінки

Загреб, Хорватія

Другий кваліфікаційний раунд, 9 жовтня

Младость – Хімік 3:0 (25:17, 25:17, 27:25)

Раніше, Прометей впевнено переміг Волинь.

Нагадаємо, у першому турі Суперліги Запоріжжя програло Прометею.