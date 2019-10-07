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Українці Данило Афонін і Ксенія Шамич стали чемпіонами Великої Британії

Сьогодні 12:20 272 0
Українці Данило Афонін і Ксенія Шамич стали чемпіонами Великої Британії

Джерело - Чемпіон.

Українська пара Данило Афонін і Ксенія Шамич стали чемпіонами відкритого чемпіонату Великої Британії зі спортивних бальних танців серед юніорів (до 16 років).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив батько спортсменки.

"Ми - перші в категорії юніори! Стати чемпіоном у Великій Британії - це незабутні миттєвості всього життя! Україна, США, Ісландія, Китай, Англія, Росія, Німеччина. Загалом 62 пари. Велика подяка і шана нашим тренерам - Тетяна та Олексій Балла!!! Маємо мету, велике бажання, працюємо щоденно і віримо в перемогу", - написав Олександр Шамич.

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