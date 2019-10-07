Українці Данило Афонін і Ксенія Шамич стали чемпіонами Великої Британії

Джерело - Чемпіон.
Українська пара Данило Афонін і Ксенія Шамич стали чемпіонами відкритого чемпіонату Великої Британії зі спортивних бальних танців серед юніорів (до 16 років).
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив батько спортсменки.
"Ми - перші в категорії юніори! Стати чемпіоном у Великій Британії - це незабутні миттєвості всього життя! Україна, США, Ісландія, Китай, Англія, Росія, Німеччина. Загалом 62 пари. Велика подяка і шана нашим тренерам - Тетяна та Олексій Балла!!! Маємо мету, велике бажання, працюємо щоденно і віримо в перемогу", - написав Олександр Шамич.