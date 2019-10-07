Українці Данило Афонін і Ксенія Шамич стали чемпіонами Великої Британії

Джерело - Чемпіон.

Українська пара Данило Афонін і Ксенія Шамич стали чемпіонами відкритого чемпіонату Великої Британії зі спортивних бальних танців серед юніорів (до 16 років).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив батько спортсменки.