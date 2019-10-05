На дистанції 20 кілометрів у спортивній ходьбі він виступив найліпше поміж усіх українців – став 28-м

Український скороход Іван Лосєв поділився своєю мотивацією на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі.

Про це він розповів після змагань на дистанції 20 кілометрів у спортивній ходьбі, де він виступив найліпше поміж усіх українців – став 28-м.

"Було важко, але мене мотивували солдати, які загинули за нашу незалежність. Якби не вони, Україна б тут не виступала. І, звісно, дружина мене мотивувала. Вона мій мотиватор. Вона мені додала сил", - сказав Лосєв.

Нагадаємо, китаянки зайняли весь медальний п'єдестал у ходьбі на чемпіонаті світу.

Раніше, Смелик пробився у півфінал чемпіонату світу.