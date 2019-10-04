Блохіну нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня

Указом Президента України Володимира Зеленського Ірину Блохіну було нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня за досягнення високих спортивних результатів на XXX Всесвітній літній Універсіаді у Неаполі.

Про це повідомила Блохіна у Facebook.

"Для мене велика честь отримати визнання як тренера, на високому державному рівні. Дякую за підтримку всю мою родину, пишаюся тим, що є частиною тренерського складу збірної України з художньої гімнастики.

Перед нами стоять надважливі завдання, багато роботи, попереду Чемпіонат Європи у Києві, Олімпійські ігри в Токіо 2020! Працюємо далі!", - написала Ірина Блохіна.