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Блохіну нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня

Вчора 22:27 180 0
Донька легендарного футболіста і тренера отримала нагороду
Блохіну нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня
#Блохіна, #Неаполь

Джерело - Чемпіон.

Указом Президента України Володимира Зеленського Ірину Блохіну було нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня за досягнення високих спортивних результатів на XXX Всесвітній літній Універсіаді у  Неаполі.

Про це повідомила Блохіна у Facebook.

"Для мене велика честь отримати визнання як тренера, на високому державному рівні. Дякую за підтримку всю мою родину, пишаюся тим, що є частиною тренерського складу збірної України з художньої гімнастики.

Перед нами стоять надважливі завдання, багато роботи, попереду Чемпіонат Європи у Києві, Олімпійські ігри в Токіо 2020! Працюємо далі!", - написала Ірина Блохіна.

Раніше повідомлялося, що Блохін може очолити ПАОК.

Нагадаємо, 44 роки тому Блохін забив легендарний гол у ворота Баварії.

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