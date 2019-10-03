Рижикова: Я вже двічі була дев’ятою на чемпіонатах світу. Третій би не пережила

Фінальний забіг відбудеться 4 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Вихід у фінал чемпіонату світу у забігу на 400 метрів з бар'єрами для Ганни Рижикової дався важко і треба готуватися до вирішального забігу.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Я вже двічі була дев’ятою на чемпіонатах світу. Третій би не пережила. На першому колі бігла добре, сьогодні було куди додавати. Думала, що фінішую другою і потраплю до фіналу напряму. Але Вотсон весь сезон бігала спокійно, а тут прискорилася. Не вдалося спокійно вийти у фінал. Є помилки по дистанції, і ми будемо їх розбирати. Коли вийшла на пряму, побачила, що відстаю. Я трішки затиснулася, спіймала шматочок паніки, а потрібно було побігти більш розслаблено. Тепер будемо готуватися на фінал. Там будуть уже зовсім інші змагання",- сказала Рижикова.

У півфінальному забігу Рижикова фінішувала третьою з результатом 54,45 секунди. Це її найкращий результат у поточному сезоні.

Фінальний забіг відбудеться 4 жовтня. Чемпіонат світу у Катарі завершиться 6 жовтня.