ЧС з легкої атлетики 2019: розклад та результати українців

Чемпіонат світу з легкої атлетики проходить в Досі з 27 вересня по 6 жовтня

Джерело - Чемпіон.

27 вересня розпочинається чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання проходитимуть в столиці Катару Досі на стадіоні Халіфа, який вміщує 40 000 глядачів.

Україну на чемпіонаті світу представлять 44 спортсмени, які будуть представлені в 21 дисципліни. Пряма трансляція чемпіонату світу ТУТ.

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Розклад і результати українців:

27 вересня

16:40 Жінки. Метання молота. Кваліфікація.

- Ірина Новожилова (65,31 м - не вийшла в фінал, 30-е підсумкове місце)

17:10 Жінки. 800 м. Перший раунд.

- Наталя Прищепа (2:03,22 - 1-е місце у своєму забігу, 21-е підсумкове, пробилася в півфінал)

17:30 Жінки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація.

18:40 Жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація.

- Ірина Геращенко (взяла 1,85 м і не вийшла в фінал),

- Ярослава Магучіх (взяла 1,94 м і пройшла у фінал)

23:59 Жінки. Марафон.

- Олександра Шафар - не фінішувала

Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн

28 вересня

19:15 Жінки. 800 м. Півфінал

- Ольга Ляхова (2:00.72 - 3 місце у забігові, не вийшла в фінал)

- Наталя Прищепа (2:01.24 - 5 час у забігові, не вийшла в фінал)

19:25 Жінки. Метання молота. Фінал

- Ірина Климець (73,56 - особистий рекорд і 5 місце)

20:00 Мікст. Естафета 4x400 м. Попередній раунд.

- Україна (3.17,50 - 7 час у попередньому забігові, не вийшла в наступний раунд)

23:30 Чоловіки. Ходьба 50 км

- Закальницькій (4:12:28 SB - 9 місце)

- Банзерук (не фінішував)

- Литанюк (4:42:18 - 25 місце)

23:30 Жінки. Ходьба 50 км

- Собчук (4:33:38 - 4 місце)

- Юдкіна (4:36:00 - 6 місце)

- Мирончук (не фінішувала)

29 вересня

20:05 Чоловіки. 200 м. Перший раунд

- Смелик (20,39 - 3 місце в забігу, кваліфікувався у півфінал)

20:40 Жінки. Стрибки з жердиною. Фінал *

22:35 Мікст. Естафета 4x400 м. Фінал *

23:30 Жінки. Ходьба 20 км

- Боровська (1:38:35 SB - 20 місце)

- Кашина (1:41:44 - 29 місце)

30 вересня

16:30 Жінки. Метання списа. Кваліфікація

- Гацько-Федусова (55,84 - 13 місце у групі В, не кваліфікувалася до фіналу)

20:30 Жінки. Стрибки у висоту. Фінал

- Ярослава Магучіх (2,04 PB, WR U-20 - 2 місце)

- Юлія Левченко (2,00 - 4 місце)

20:50 Чоловіки. 200 м. Півфінал

- Смелик (20:55 - 7 місце в півфінальному забігу, не кваліфікувався до фіналу)

22:10 Жінки. 800 м. Фінал

1 жовтня

16:30 Чоловіки. Метання молота. Кваліфікація

- Перевозников (72,16 - не зміг подолати кваліфікацію)

- Регеда (71,28 - не вийшов у фінал)

- Кохан (76,56 - 7 місце, пробився до фіналу)

16:50 Чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація

- Бондаренко (знявся зі змагань)

- Проценко (2,26 - завершив виступи)

17:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Перший раунд

- Рижикова (55,11 - 1 місце в забігу, 4-те загальне, пробилася до півфіналу)

21:20 Жінки. Метання списа. Фінал *

22:40 Чоловіки. 200 м. Фінал *

2 жовтня

18:00 Жінки. Кидання диску. Кваліфікація. Семенова

21:05 Жінки. 400 м з бар'єрами. Півфінал *

21:40 Чоловіки. Метання молота. Фінал *

3 вересня

16:40 Жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Саладуха, Красуцька

4 вересня

20:15 Чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал *

20:40. Жінки. Естафета 4х100 м. Перший раунд

21:00 Жінки. Кидання диску. Фінал *

21:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Фінал *

23:30 Чоловіки. Ходьба 20 км. Шумик, Лосєв, Забуженко

5 вересня

16:30 Чоловіки. Метання списа. Нечипорук

17:15 Жінки. 100 м з бар'єрами. Плотіціна

17:50 Жінки. Стрибки в довжину. Кваліфікація. Бех-Романчук

19:55 Жінки. Естафета 4x400 м. Перший раунд. Україна

20:35 Жінки. Потрійний стрибок. Фінал *

22:05 Жінки. Естафета 4x100 м. Фінал *

23:59 Чоловіки. Марафон. Порозов

6 вересня

19:05 Жінки. 100 м з бар'єрами. Півфінал *

19:15 Жінки. Стрибки в довжину. Фінал *

19:55 Чоловіки. Метання списа. Фінал *

20:50 Жінки. 100 м з бар'єрами. Фінал *

21:15 Жінки. Естафета 4x400 м. Фінал *

* - у разі виходу