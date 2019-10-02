ЧС з легкої атлетики 2019: розклад та результати українців

27 вересня розпочинається чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання проходитимуть в столиці Катару Досі на стадіоні Халіфа, який вміщує 40 000 глядачів.
Україну на чемпіонаті світу представлять 44 спортсмени, які будуть представлені в 21 дисципліни. Пряма трансляція чемпіонату світу ТУТ.
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Розклад і результати українців:
27 вересня
16:40 Жінки. Метання молота. Кваліфікація.
- Ірина Новожилова (65,31 м - не вийшла в фінал, 30-е підсумкове місце)
17:10 Жінки. 800 м. Перший раунд.
- Ольга Ляхова (2:01,47 - 4-е місце у своєму забігу, 6-е підсумкове, вийшла в півфінал
)
- Наталя Прищепа (2:03,22 - 1-е місце у своєму забігу, 21-е підсумкове, пробилася в півфінал)
17:30 Жінки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація.
18:40 Жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація.
- Ірина Геращенко (взяла 1,85 м і не вийшла в фінал),
- Ярослава Магучіх (взяла 1,94 м і пройшла у фінал)
23:59 Жінки. Марафон.
- Олександра Шафар - не фінішувала
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
28 вересня
19:15 Жінки. 800 м. Півфінал
- Ольга Ляхова (2:00.72 - 3 місце у забігові, не вийшла в фінал)
- Наталя Прищепа (2:01.24 - 5 час у забігові, не вийшла в фінал)
19:25 Жінки. Метання молота. Фінал
- Ірина Климець (73,56 - особистий рекорд і 5 місце)
20:00 Мікст. Естафета 4x400 м. Попередній раунд.
- Україна (3.17,50 - 7 час у попередньому забігові, не вийшла в наступний раунд)
23:30 Чоловіки. Ходьба 50 км
- Закальницькій (4:12:28 SB - 9 місце)
- Банзерук (не фінішував)
- Литанюк (4:42:18 - 25 місце)
23:30 Жінки. Ходьба 50 км
- Собчук (4:33:38 - 4 місце)
- Юдкіна (4:36:00 - 6 місце)
- Мирончук (не фінішувала)
29 вересня
20:05 Чоловіки. 200 м. Перший раунд
- Смелик (20,39 - 3 місце в забігу, кваліфікувався у півфінал)
20:40 Жінки. Стрибки з жердиною. Фінал *
22:35 Мікст. Естафета 4x400 м. Фінал *
23:30 Жінки. Ходьба 20 км
- Боровська (1:38:35 SB - 20 місце)
- Кашина (1:41:44 - 29 місце)
30 вересня
16:30 Жінки. Метання списа. Кваліфікація
- Гацько-Федусова (55,84 - 13 місце у групі В, не кваліфікувалася до фіналу)
20:30 Жінки. Стрибки у висоту. Фінал
- Ярослава Магучіх (2,04 PB, WR U-20 - 2 місце)
- Юлія Левченко (2,00 - 4 місце)
20:50 Чоловіки. 200 м. Півфінал
- Смелик (20:55 - 7 місце в півфінальному забігу, не кваліфікувався до фіналу)
22:10 Жінки. 800 м. Фінал
1 жовтня
16:30 Чоловіки. Метання молота. Кваліфікація
- Перевозников (72,16 - не зміг подолати кваліфікацію)
- Регеда (71,28 - не вийшов у фінал)
- Кохан (76,56 - 7 місце, пробився до фіналу)
16:50 Чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація
- Бондаренко (знявся зі змагань)
- Проценко (2,26 - завершив виступи)
17:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Перший раунд
- Рижикова (55,11 - 1 місце в забігу, 4-те загальне, пробилася до півфіналу)
21:20 Жінки. Метання списа. Фінал *
22:40 Чоловіки. 200 м. Фінал *
2 жовтня
18:00 Жінки. Кидання диску. Кваліфікація. Семенова
21:05 Жінки. 400 м з бар'єрами. Півфінал *
21:40 Чоловіки. Метання молота. Фінал *
3 вересня
16:40 Жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Саладуха, Красуцька
4 вересня
20:15 Чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал *
20:40. Жінки. Естафета 4х100 м. Перший раунд
21:00 Жінки. Кидання диску. Фінал *
21:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Фінал *
23:30 Чоловіки. Ходьба 20 км. Шумик, Лосєв, Забуженко
5 вересня
16:30 Чоловіки. Метання списа. Нечипорук
17:15 Жінки. 100 м з бар'єрами. Плотіціна
17:50 Жінки. Стрибки в довжину. Кваліфікація. Бех-Романчук
19:55 Жінки. Естафета 4x400 м. Перший раунд. Україна
20:35 Жінки. Потрійний стрибок. Фінал *
22:05 Жінки. Естафета 4x100 м. Фінал *
23:59 Чоловіки. Марафон. Порозов
6 вересня
19:05 Жінки. 100 м з бар'єрами. Півфінал *
19:15 Жінки. Стрибки в довжину. Фінал *
19:55 Чоловіки. Метання списа. Фінал *
20:50 Жінки. 100 м з бар'єрами. Фінал *
21:15 Жінки. Естафета 4x400 м. Фінал *
* - у разі виходу