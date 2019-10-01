Ляхова розкритикувала організаторів чемпіонату світу

Українську легкоатлетку Ольгу Ляхову не влаштовують умови на чемпіонаті світу в Досі

Про це сказала сама спортсменка.

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"Харчування жахливе, їсти нічого, і їжа, яку нам дають, не сильно якісна. Я була тут у 2009 році на Всесвітніх іграх серед школярів і тут було зовсім інше харчування. Залишилися такі шикарні спогади, а зараз суцільне розчарування", - сказала Ляхова.