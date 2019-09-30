Левченко та Магучіх боротимуться за нагороди. Анонс 4 дня чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 вересня, на чемпіонаті світу в Досі буде розіграно 6 комплектів нагород.

Чоловіки визначать чемпіонів у метанні диску, бігу на 5000 м і 400 м з бар'єрами. У жіночій частині програми за медалі першості поборються бігунки на 3000 м в стипль-чезі та 800 м.

Головна ж увага українських шанувальників Королеви спорту буде иприкута до сектору стрибків в висоту, де бортьбу за медалі поведуть Юлія Левченко та Ярослава Магучіх. Головню конкуренткою наших висотниць стане росіянка Марія Ласіцкіне, яка виступає під нейтральним прапором. Найкращий особистий результат росіянки, як у сезоні, так і в кар'єрі - 2,06.

Левченко та Магучіх також свої найкращі в кар'єрі стрибки виконали в 2019 році - 2,02 м і 2,0 м відповідно.

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Також слід звернути увагу на польку Камілу Лічвінко (2,02), білоруску Каріну Демидик (2,02) і американку Вашті Каннангем (2,0).

Розклад виступу українців 30 вересня на чемпіонаті світу: