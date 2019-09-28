Полісся перемогло Волинь. Результати 2 туру Суперліги

Зіграно чотири матчі 2 туру

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

Тернопіль і Прометей продовжують йти без очкових втрат. Педуніверситет-ШВСМ і Запоріжжя не знають смаку перемог.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Жінки.

2 тур, 28 вересня

Білозгар-Медуніверситет - Регіна-МЕГУ 2:3 (16:25, 25:17, 18625, 25:16, 15:17)

Запоріжжя - Прометей 0:3 (22:25, 19:25, 12:25)

Тернопіль - Педуніверситет-ШВСМ 3:0 (25:9, 25:13, 25:14)

Волинь - Полісся 1:3 (21:25, 26:24, 20:25, 22:25)

Нагадаємо, Збірна України програла Сербії у неймовірному чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Раніше, українці перемогла Бельгію і пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи.