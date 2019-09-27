Левченко: Краще стрибати при кондиціонерах, ніж при плюс 50

У Туреччині легкоатлети проводили збір задля пристосування до спекотної погоди, що є у Досі.

Про це заявила українська висотниця Юлія Левченко.

"У нас був збір у Туреччині, там теж було спекотно, тому ми трішки звикли до погоди. - У Досі мене більше бентежили кондиціонери, потрібно було до них пристосуватися. І на стадіоні я теж відчувала ці потоки повітря. Спочатку мені було некомфортно. Коли почали стрибати, стало легше, але я все одно звертала на них увагу, оскільки вони дули в нашу сторону. Я трішки побоювалася протягів. Але у будь-якому випадку це ліпше, ніж стрибати при плюс 50. Тому жалітися у жодному разі не буду", - зазначила Левченко.