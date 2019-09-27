ЧС з легкої атлетики 2019: розклад та результати українців

Чемпіонат світу з легкої атлетики проходить в Досі з 27 вересня по 6 жовтня

Джерело - Чемпіон.

27 вересня розпочинається чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання проходитимуть в столиці Катару Досі на стадіоні Халіфа, який вміщує 40 000 глядачів.

Україну на чемпіонаті світу представлять 44 спортсмени, які будуть представлені в 21 дисципліни. Пряма трансляція чемпіонату світу ТУТ.

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Розклад і результати українців:

27 вересня

16:40 Жінки. Метання молота. Кваліфікація. Климець, Новожилова, Шамотіна

17:10 Жінки. 800 м. Перший раунд. Ляхова, Прищепа

17:30 Жінки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Килипко

18:40 Жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Левченко, Геращенко, Магучіх

23:59 Жінки. Марафон. Шафар

Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн

28 вересня

19:15 Жінки. 800 м. Півфінал *

19:25 Жінки. Метання молота. Фінал *

20:00 Мікст. Естафета 4x400 м. Перший раунд. Україна

23:30 Чоловіки. Ходьба 50 км. Закальницькій, Банзерук, Литанюк

23:30 Жінки. Ходьба 50 км. Юдкін, Мирончук, Собчук

29 вересня

20:05 Чоловіки. 200 м. Перший раунд. Смелік

20:40 Жінки. Стрибки з жердиною. Фінал *

22:35 Мікст. Естафета 4x400 м. Фінал *

23:30 Жінки. Ходьба 20 км. Кашина, Боровська

30 вересня

16:30 Жінки. Метання списа. Кваліфікація. Гацько-Федусова

20:30 Жінки. Стрибки у висоту. Фінал *

20:50 Чоловіки. 200 м. Півфінал *

22:10 Жінки. 800 м. Фінал *

1 жовтня

16:30 Чоловіки. Метання молота. Кваліфікація. Перевозников, Регеда, Кохан

16:50 Чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Бондаренко, Проценко

17:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Перший раунд. Рижикова

21:20 Жінки. Метання списа. Фінал *

22:40 Чоловіки. 200 м. Фінал *

2 жовтня

18:00 Жінки. Кидання диску. Кваліфікація. Семенова

21:05 Жінки. 400 м з бар'єрами. Півфінал *

21:40 Чоловіки. Метання молота. Фінал *

3 вересня

16:40 Жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Саладуха, Красуцька

4 вересня

20:15 Чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал *

20:40. Жінки. Естафета 4х100 м. Перший раунд

21:00 Жінки. Кидання диску. Фінал *

21:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Фінал *

23:30 Чоловіки. Ходьба 20 км. Шумик, Лосєв, Забуженко

5 вересня

16:30 Чоловіки. Метання списа. Нечипорук

17:15 Жінки. 100 м з бар'єрами. Плотіціна

17:50 Жінки. Стрибки в довжину. Кваліфікація. Бех-Романчук

19:55 Жінки. Естафета 4x400 м. Перший раунд. Україна

20:35 Жінки. Потрійний стрибок. Фінал *

22:05 Жінки. Естафета 4x100 м. Фінал *

23:59 Чоловіки. Марафон. Порозов

6 вересня

19:05 Жінки. 100 м з бар'єрами. Півфінал *

19:15 Жінки. Стрибки в довжину. Фінал *

19:55 Чоловіки. Метання списа. Фінал *

20:50 Жінки. 100 м з бар'єрами. Фінал *

21:15 Жінки. Естафета 4x400 м. Фінал *

* - у разі виходу