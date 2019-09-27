ЧС з легкої атлетики 2019: розклад та результати українців

Джерело - Чемпіон.
27 вересня розпочинається чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання проходитимуть в столиці Катару Досі на стадіоні Халіфа, який вміщує 40 000 глядачів.
Україну на чемпіонаті світу представлять 44 спортсмени, які будуть представлені в 21 дисципліни. Пряма трансляція чемпіонату світу ТУТ.
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Розклад і результати українців:
27 вересня
16:40 Жінки. Метання молота. Кваліфікація. Климець, Новожилова, Шамотіна
17:10 Жінки. 800 м. Перший раунд. Ляхова, Прищепа
17:30 Жінки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Килипко
18:40 Жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Левченко, Геращенко, Магучіх
23:59 Жінки. Марафон. Шафар
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
28 вересня
19:15 Жінки. 800 м. Півфінал *
19:25 Жінки. Метання молота. Фінал *
20:00 Мікст. Естафета 4x400 м. Перший раунд. Україна
23:30 Чоловіки. Ходьба 50 км. Закальницькій, Банзерук, Литанюк
23:30 Жінки. Ходьба 50 км. Юдкін, Мирончук, Собчук
29 вересня
20:05 Чоловіки. 200 м. Перший раунд. Смелік
20:40 Жінки. Стрибки з жердиною. Фінал *
22:35 Мікст. Естафета 4x400 м. Фінал *
23:30 Жінки. Ходьба 20 км. Кашина, Боровська
30 вересня
16:30 Жінки. Метання списа. Кваліфікація. Гацько-Федусова
20:30 Жінки. Стрибки у висоту. Фінал *
20:50 Чоловіки. 200 м. Півфінал *
22:10 Жінки. 800 м. Фінал *
1 жовтня
16:30 Чоловіки. Метання молота. Кваліфікація. Перевозников, Регеда, Кохан
16:50 Чоловіки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Бондаренко, Проценко
17:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Перший раунд. Рижикова
21:20 Жінки. Метання списа. Фінал *
22:40 Чоловіки. 200 м. Фінал *
2 жовтня
18:00 Жінки. Кидання диску. Кваліфікація. Семенова
21:05 Жінки. 400 м з бар'єрами. Півфінал *
21:40 Чоловіки. Метання молота. Фінал *
3 вересня
16:40 Жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Саладуха, Красуцька
4 вересня
20:15 Чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал *
20:40. Жінки. Естафета 4х100 м. Перший раунд
21:00 Жінки. Кидання диску. Фінал *
21:30 Жінки. 400 м з бар'єрами. Фінал *
23:30 Чоловіки. Ходьба 20 км. Шумик, Лосєв, Забуженко
5 вересня
16:30 Чоловіки. Метання списа. Нечипорук
17:15 Жінки. 100 м з бар'єрами. Плотіціна
17:50 Жінки. Стрибки в довжину. Кваліфікація. Бех-Романчук
19:55 Жінки. Естафета 4x400 м. Перший раунд. Україна
20:35 Жінки. Потрійний стрибок. Фінал *
22:05 Жінки. Естафета 4x100 м. Фінал *
23:59 Чоловіки. Марафон. Порозов
6 вересня
19:05 Жінки. 100 м з бар'єрами. Півфінал *
19:15 Жінки. Стрибки в довжину. Фінал *
19:55 Чоловіки. Метання списа. Фінал *
20:50 Жінки. 100 м з бар'єрами. Фінал *
21:15 Жінки. Естафета 4x400 м. Фінал *
* - у разі виходу