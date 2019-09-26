Помер відомий американський дзюдоїст, який брав участь у ЧС-2019

Причини смерті поки невідомі

Помер відомий американський дзюдоїст Джек Хеттон, який брав участь у чемпіонаті світу-2019 в Токіо.

Про це повідомляє Inside the Games.

У віці 24 років помер відомий американський дзюдоїст вагової категорії до 81 кг, Джек Хеттон. Причини смерті поки невідомі. Спортсмен двічі ставав призером етапів Гран-прі Міжнародної федерації дзюдо. На чемпіонаті світу-2019 у Токіо - Хеттон дійшов до другого раунду.

"Джек був одним з провідних американських дзюдоїстів, багаторазовим призером міжнародних змагань. Він не буде забутий", - йдеться в заяві Федерації дзюдо США.

У 2017 році Хеттон виграв два турніри Панамериканської серії, а також став п'ятим на Панамериканських іграх. Він був кандидатом на участь в літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо.

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