Російський легкоатлет дискваліфікований на чотири роки

Російський стрибун із жердиною Антон Івакін дискваліфікований на 4 роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє прес-служба Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

"Відповідно до рішення РУСАДА спортсмен Антон Івакін визнаний порушником Общероссийские антидопінгові правила (п.2.3." Ухилення, відмова або неявка спортсмена на процедуру здачі проб ") і дискваліфікований на 4 роки. У спортсмена не було тимчасового відсторонення, тому термін дискваліфікації відлічується з дати винесення рішення - 23.09.2019", - йдеться в заяві прес-служби.