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Росії можуть заборонити приймати міжнародні змагання

Сьогодні 20:03 235 0
Дали 3 тижні для надання пояснень
Росії можуть заборонити приймати міжнародні змагання
#Росія, #РУСАДА

Джерело - sportarena.com.

Росії можуть заборонити приймати міжнародні спортивні змагання в зв'язку з допінгових скандалом.

Про це повідомляє The Times.

Причиною цього може послужити потенційне відсторонення національного антидопінгового агентства (РУСАДА) від Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА).

Російська сторона імовірно проводила маніпуляції з базою даних московської лабораторії, яка була надана ВАДА. У базі отстутствовалі окремі записи, які могли бути видалені.

РУСАДА надали три тижні для того, щоб надати пояснення по справі. За підсумком його розгляду Виконавчий комітет ВАДА прийме рішення про можливе усунення Росії від міжнародних змагань, серед яких Олімпійські ігри 2020 року і футбольний чемпіонат світу 2022 року.

Раніше стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло невідповідності в базі даних московської лабораторії допінг-проб і може відсторонити РУСАДА. 

Нагадаємо, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.

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