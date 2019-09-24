Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.

27 вересня, у столиці Катару Досі стартує 17-й чемпіонат світу з легкої атлетики.

Під час чемпіонату світу-2019 буде розіграно 49 комплектів нагород.

Всі дисципліни чемпіонату (крім марафонського бігу та спортивної ходьби) були проведені на стадіоні "Халіфа" місткістю 48000 глядачів. Стадіон був модернізований спеціально для світової першості. З-поміж іншого, на ньому була встановлена унікальна система кондиціювання повітря, що була здатна забезпечувати охолодження повітря всередині арени (яка при цьому залишалась відкритою) до 21 градуса за Цельсієм.

Завершиться чемпіонат 10 жовтня, естафетами 4х400 м.

Нагадаємо, російським легкоатлетам заборонили використовувати свій прапор і гімн на чемпіонаті світу.

Календар і розклад чемпіонату світу*

27 вересня

16:30 Чоловіки. Стрибки в довжину. Кваліфікація Результати 16:40 Жінки. Метання молота. Кваліфікація 17:30 Жінки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація 18:40 Жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація 19:25 Чоловіки. Потрійний стрибок. Кваліфікація 23:59 Жінки. Марафон

28 вересня

16:15 Чоловіки. Метання диску. Кваліфікація Результати 17:30 Чоловіки. Стрибки з жердиною. Кваліфікація 19:25 Жінки. Метання молота. Фінал 21:10 Жінки. 10000 м. Фінал 22:15 Чоловіки. 100 м. Фінал 23:30 Чоловіки. Ходьба 50 км 23:30 Жінки. Ходьба 50 км

29 вересня

20:40 Жінки. Стрибки з жердиною. Фінал Результати 21:45 Чоловіки. Потрійний стрибок. Фінал 22:35 Мікст. Естафета 4x400 м. Фінал 23:20 Жінки. 100 м. Фінал 22:15 Жінки. Ходьба 20 км

30 вересня

16:30 Жінки. Метання списа. Кваліфікація Результати 20:30 Жінки. Стрибки у висоту. Фінал 21:20 Чоловіки. 5000 м. Фінал 21:25 Чоловіки. Кидання диску. Фінал 21:50 Жінки. 3000 м стипль-чез. Фінал 22:10 Жінки. 800 м. Фінал 22:40 Чоловіки. 400 м з бар'єрами. Фінал

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